Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Piping Systems weiter auf Kurs in Richtung solider Ergebnisse: Das Energiegeschäft wachse dank Fracking in Nordamerika, der Umsatz durch Projekte zur Umstellung von Kohle- auf Gasheizungen (Peking) dürfte hinter den Zielen zurückbleiben. In Building Tech & Industry erwarte Lichvar positive Entwicklungen. Er prognostiziere ein organisches Wachstum von 3,5% im GJ19 (VontE bisher: 4,3%), und die EBIT-Marge dürfte auf dem hohen Niveau vom GJ18 bleiben.Schätzungen für Casting Solutions (CS) gesenkt: CS leide unter der getrübten Kundenstimmung im Automobilbereich. Georg Fischer verzeichne derzeit aufgrund der rückläufigen Autoproduktion weniger Abrufaufträge europäischer OEMs. Bedeutende Aufträge für Elektrofahrzeuge würden sich erst in ein bis zwei Jahren niederschlagen. Die Stabilisierung in Luft- und Raumfahrt sowie Industrie dürfte die Schwäche im Automobilbereich teilweise kompensieren. Das Modell des Analysten gehe von einem unveränderten organischen Wachstum im GJ19 aus (VontE bisher: 2%). Die EBIT-Marge dürfte niedriger als erwartet ausfallen (VontE: 7.1% ggü. bisher: 8,4%).Machining Solutions schwächer: Der Analyst senke seine Schätzungen für das organische Wachstum (VontE: 1,5% ggü. bisher: 2,8%), vor allem aufgrund der Schwäche in China. Das Wachstum in Luft- und Raumfahrt sei positiv und dürfte die Schwäche in China Ende des GJ19 kompensieren. Der Analyst senke auch seine Prognose für die EBIT-Marge (VontE: 7,4% ggü. bisher: 8,2%).Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Georg Fischer-Aktie. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link