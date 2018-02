Börsenplätze Georg Fischer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

1.211,00 EUR 0,00% (28.02.2018, 11:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

CHF 1.398,00 +0,43% (28.02.2018, 11:54)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (28.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (GF) (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Piping Systems sei in allen Märkten und Regionen (vor allem in China) gewachsen und habe die Umsatzprognosen deutlich übertreffen können (org +12% ggü. VTe +11.3% bei stärkerem positivem Währungseffekt). Ein vorteilhafter Produktmix und gut ausgelastete Werke hätten dafür gesorgt, dass die EBIT-Marge den Analysten-Erwartungen entsprochen habe (VTe 11,3%).Der Bereich Automotive habe bei Leichtmetallkomponenten und Eisengussteilen deutlich zulegen können. Lasse man die höheren Schrottpreise außer Acht, dann sei der Bereich Leichtmetallkomponenten überproportional gewachsen. Die Umsatzzahlen seien mit einem org. Wachstum von +9% (VTe 7,9%) einschl. +3% aus günstigen Rohstoffkosten etwas besser ausgefallen als erwartet. Der Produktionsanlauf in den USA (Linamar-JV) und Singen sei erwartet worden, die Preissteigerungen bei Rohstoffen in Q3 dagegen nicht (zusammen negative Auswirkung von CHF 20 Mio.). Daraus habe sich eine deutlich niedrigere EBIT-Marge (6,3% ggü. VTe 7,3%) ergeben.Machining Solutions habe ein sehr solides Wachstum erzielt, bedingt durch das margenstärkere Luft- und Raumfahrtgeschäft, ICT und China (org. +7% ggü. VTe 5.5%). Daher sei die EBIT-Marge deutlich höher ausgefallen (8,3% ggü. VTe 7,1%).Georg Fischer habe sehr solide Zahlen vorgelegt. Das Highlight sei das starke Wachstum bei Piping, die größte Überraschung die Entwicklung bei Machining Solutions. Die Automotive-Margen hätten unter Druck gestanden, was jedoch vor allem Einmaleffekten und in geringerem Masse dem Anstieg der Rohstoffpreise zuzuschreiben sei. Das Unternehmen bleibe in wachsenden, margenstarken Märkten gut positioniert (Wasseraufbereitung, Elektrofahrzeuge sowie Luft- und Raumfahrt) und rechne mit einer fortgesetzt positiven Entwicklung in GJ 2018.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seiner optimistischen Einschätzung fest und bestätigt sein "buy"-Rating für die Georg Fischer-Aktie. Das Kursziel von CHF 1.370 werde überprüft. (Analyse vom 28.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link