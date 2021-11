Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

18,325 EUR +0,22% (22.11.2021, 14:00)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (22.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Das Q3-Zahlenwerk sei besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien höher als erwartete Bruttoprämien gewesen. Auf Segmentebene habe Generali mehrheitlich deutliche Ergebnisanstiege verzeichnet (Ausnahme: Schaden-/ Unfallversicherung +0,4% y/y). Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten aus Sicht des Analysten auf einem soliden Niveau gelegen. Zudem habe Generali die Ziele des Strategieplans "Generali 2021" bestätigt. Lennertz halte diese für realistisch. Nachdem der Versicherer wie die meisten seiner Wettbewerber deutlich negative Auswirkungen in der Schaden-/Unfallversicherung verzeichnet habe, welche Lennertz auf die Pandemie sowie Schäden durch Naturkatastrophen zurückführe, sehe er Generali auf einem anhaltenden Erholungskurs.Der Analyst hebe größtenteils seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 1,83 (alt: 1,78) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,04 Euro; EPS 2022e: 1,88 (alt: 1,80) Euro; DPS 2022e: 1,10 (alt: 1,06) Euro) an.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Generali-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde von 17,00 Euro auf 18,50 Euro erhöht. (Analyse vom 22.11.2021)Börsenplätze Generali-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:18,39 EUR +1,29% (22.11.2021, 12:06)