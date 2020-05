Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

12,89 EUR +3,41% (27.05.2020, 13:45)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (27.05.2020/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Die Eckdaten des ersten Quartals 2020 hätten ergebnisseitig unter seiner Prognose gelegn, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Rahmen der Quartalszahlen habe Generali keine Angaben zur Guidance gemacht. Der italienische Konzern habe bereits im April die Dividende für 2019 von 0,96 Euro je Aktie bestätigt, jedoch werde diese in zwei Tranchen ausbezahlt. 0,50 Euro jeAktie seien am 18.05.2020 ausgeschüttet worden, während die restlichen 0,46 Euro je Aktie am Jahresende 2020 ausbezahlt werden sollten. Trotz des deutlichen Rückgangs des Nettoergebnisses sehe Lennertz den Versicherer bezogen auf die Kapitalausstattung und die Ertragsentwicklung weiterhin stabil. Er belasse seine Prognosen unverändert.Bei einem unveränderten Kursziel von 14,50 Euro bekräftigt Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Generali-Aktie. (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze Generali-Aktie:Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:12,75 EUR +2,20% (27.05.2020, 11:33)