ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (12.01.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Das Wertpapier habe sich in den letzten Handelswochen deutlich besser als der europäische Versicherungssektor entwickelt. Die Outperformance lasse sich insbesondere auf die relativ schwache Kursentwicklung im ersten Halbjahr 2016 zurückführen. Darüber hinaus habe der Titel von den weltweit steigenden Renditen an den Anleihemärkten profitiert, vor allem die der italienischen Staatsanleihen. Ferner habe sich der Ausgang des Referendums über die italienische Verfassung Anfang Dezember nicht als Belastungsfaktor für den italienischen Aktienmarkt erwiesen. Mit Blick auf das gegenwärtigen Bewertungsniveau und die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Solvabilitätsquote bleibe das weitere Aufwärtspotenzial des Wertpapiers jedoch begrenzt. Der Analyst habe seine Ergebnisprognose für 2017 erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Generali-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel sei von 12,00 Euro auf 14,50 Euro angehoben worden. (Analyse vom 12.01.2017)Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:13,99 EUR -0,92% (12.01.2017, 09:49)