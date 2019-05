Stuttgart-Aktienkurs General Motors-Aktie:

34,61 Euro -0,57% (02.05.2019, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

34,26 Euro -1,35% (02.05.2019, 15:30)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 38,73 -0,05% (02.05.2019, 17:01)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (02.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Adam Jonas, Aktienanalyst bei Morgan Stanley, in Bezug auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) weiterhin zu einer Übergewichtung.Die Q1-Ergebnisse von General Motors Co. im Kerngeschäft seien weitgehend den Erwartungen entsprechend ausgefallen.Neubewertungen bei Lyft und PSA und anderen Faktoren hätten die GM-Story nicht wesentlich geändert.Analyst Adam Jonas kann nach eigenen Angaben aber gewisse Sympathien für einige Gewinnmitnahmen entwickeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: