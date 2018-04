Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

31,34 Euro +2,13% (09.04.2018, 13:48)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 38,51 +2,20% (09.04.2018, 14:53, vorbörslich)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



(09.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Adam Jonas, Aktienanalyst bei Morgan Stanley, in Bezug auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) nunmehr zu einer Übergewichtung.Die Analysten von Morgan Stanley halten bei General Motors Co., ebenso wie auch Ford oder Fiat Chrysler positive Prognoserevisionen für möglich.Die Aussicht auf erhöhte Ausgaben in die US-Infrastruktur könnte auch den Absatz der Autoproduzenten positiv beeinflussen. Vor allem die sehr profitablen Pick-up Trucks könnten stärker nachgefragt werden. Umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur würden typischerweise mit einem erhöhten Absatz von Pick-up einhergehenDie aktuelle Bewertung der Aktien von General Motors Co. mache den Titel weltweit zu einem der günstigsten Autotitel, so der Analyst Adam Jonas.In ihrer General Motors-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "equal-weight" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 45,00 auf 48,00 USD an.Börsenplätze General Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Motors-Aktie:31,69 Euro +2,96% (09.04.2018, 12:02)