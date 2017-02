NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(09.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst George Galliers von Evercore ISI:Aktienanalyst George Galliers von Evercore ISI empfiehlt die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Trotz eines über den Erwartungen liegenden Gewinns je Aktie und einer bestätigten Guidance habe der Aktienkurs von General Motors Co. deutlich nachgegeben. Die Analysten von Evercore sehen die Kursabschläge als Überreaktion.Die Aspekte, dass das Übertreffen der Erwartungen auf der Gewinnebene von Aktienrückkäufen und steuerlichen Effekt begünstigt worden sei und die Guidance für 2017 trotz der Rückkäufe nur eine minimale Verbesserung darstelle, seien sicherlich zu berücksichtigen. Analyst George Galliers glaubt aber, dass GM das EPS mehr als 7% steigern könne.Die General Motors-Aktie bleibe eine sehr solide Story. Auf Sicht der kommenden Jahre sollte sich der positive Gewinntrend fortsetzen können.Börsenplätze General Motors-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs General Motors-Aktie:32,85 Euro -0,38% (09.02.2017, 13:18)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:32,84 Euro -0,10% (09.02.2017, 14:02)