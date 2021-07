NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

58,11 USD +3,66% (09.07.2021, 17:52)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol Deutschland General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (09.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.General Motors habe heute ziemlich cooles Update gekriegt, denke der Aktienprofi. Laut den Analysten von Wedbush Securities sei die Strategie von General Motors in Bezug auf E-Autos sehr schlüssig. Sie würden bei der Aktie 50% Kurspotenzial sehen. Für sie sei es auf jeden Fall ein Outperform-Play, weil die Anleger anfangen würden, diese Werte neu zu bewerten. Die 50%-Chance dürften die Analysten eher auf längerfristige Sicht meinen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur General Motors-Aktie. (Analyse vom 09.07.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:49,08 EUR +3,71% (09.07.2021, 17:49)