Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,08 EUR -0,44% (15.03.2019, 10:29)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,30 USD +2,79% (14.03.2019, 21:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (15.03.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Industrieriese habe im Rahmen der Ausblickspräsentation (am 14.03.) die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 ergänzt und präzisiert. Der Umsatz des Industrie-Geschäfts solle im laufenden Geschäftsjahr nach wie vor auf organischer Basis im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Die bereinigte operative Marge des Industrie-Geschäfts solle sich um 0 bis 100 Bp y/y (GJ 2018 wie berichtet: 9,0%; GJ 2018 revidiert: 8,8%) verbessern (bisher: Verbesserung). Der bereinigte freie Cash-flow des Industrie-Geschäfts solle sich in einer Spanne von -2,0 bis +/-0 (GJ 2018 wie berichtet: +4,5; GJ 2018 revidiert: +4,3) Mrd. USD bewegen (bisher: "negativ"). Das bereinigte EPS (erstmals vorgelegt) sehe GE bei 0,50 bis 0,60 (GJ 2018 wie berichtet: 0,65; GJ 2018 revidiert: 0,53; bisherige Analystenerwartung: 0,69) USD. Der bereinigte freie Cashflow des Industrie-Geschäfts solle sich in 2020 merklich verbessern und positiv ausfallen und die Verbesserung solle in 2021 eine Beschleunigung erfahren.Es bestehe nun mehr Klarheit über die Geschäftsentwicklung des GE-Konzerns, was Diermeier positiv werte, auch wenn die gestrige Präsentation seines Erachtens teilweise Enttäuschungen beinhaltet habe. Die Unternehmensleitung selbst habe 2019 als "Reset-Jahr" bezeichnet. Der Analyst habe seine Erwartungen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2019e: 0,08 (alt: 0,49) USD; bereinigtes EPS 2019e: 0,54 (alt: 0,69) USD). Er bleibe bei seiner Einschätzung, dass der GE-Konzern unter CEO/Chairman Culp (seit 01.10.2018 im Amt) eine Stabilisierung erfahre.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 10,60 USD auf 10,50 USD reduziert. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:9,10 EUR -0,33% (15.03.2019, 10:13)