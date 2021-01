Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe GE im abgelaufenen Jahr mit voller Wucht getroffen. Vor allem der Einbruch im Luftfahrtgeschäft sorge für einen massiven Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn. Doch die Zahlen seien zumindest nicht so schlimm gewesen wie befürchtet. Der US-Titel springe vorbörslich mehr als acht Prozent nach oben.Das bereinigte operative Ergebnis im Industriegeschäft sei bei GE 2020 um 70 Prozent auf 2,5 Mrd. Dollar zurückgegangen. Der Umsatz sei um 16 Prozent auf 79,6 Mrd. Dollar gesunken. Unter dem Strich habe der Industriegigant hingegegn vom Verkauf der Biopharma-Sparte profitiert und einen Nettogewinn von 5,2 Mrd. Dollar erzielt. Im Vorjahr sei noch ein Verlust von 5,4 Mrd. Dollar aufgelaufen.Positiv habe GE vor allem mit dem industriellen Freien Cash Flow in Q4 überrascht. Der habe bei 4,37 Mrd. Dollar gelegen, CEO Larry Culp habe zuletzt lediglich "mindestens 2,5 Mrd. Dollar" in Aussicht gestellt.2021 sollten sich die Marge sowie der Umsatz im Industriegeschäft wieder verbessern. Bei den Erlösen im Industriegeschäft werde aus eigener Kraft ein Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich angepeilt, habe GE erklärt. Im Vorjahr seien sie um 13 Prozent gesunken. Das bereinigte EPS solle 0,15 bis 0,25 Dollar betragen, nach 0,01 Dollar im Vorjahr.General Electric sei ein Mischkonzern. Doch gerade die Luftfahrtsparte, die von der Pandemie stark betroffen sei, sei für den Konzern wichtig. Eine Rückkehr zur Normalität in der Gesellschaft sei deshalb umso wichtiger.Wer auf dieses Szenario setzen will, kann bei GE zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die General Electric-Aktie eigne sich aber nur für spekulative Anleger. (Analyse vom 26.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)