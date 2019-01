Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,41 EUR +2,63% (07.01.2019, 10:47)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,23 USD +2,11% (04.01.2019, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (07.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der US-Mischkonzern arbeite weiter daran, die schweren Altlasten hinter sich zu lassen. Nun könnte auch das Flugzeug-Leasing-Geschäft zur Disposition stehen. Ein Milliardendeal wäre ein entscheidender Schritt, um die Bilanz aufzupolieren. Am Aktienmarkt komme das gut an. Die General Electric-Aktie scheine mittlerweile einen Boden gefunden zu haben.Die Industrieikone habe trotz der Probleme nach wie vor viele Sparten, in denen es gut laufe. GE könnte damit durchaus in der Lage sein, die Trendwende zu schaffen. Auf dem gegenwärtigen Niveau sei das Chance/Risiko-Verhältnis wieder interessant.Anleger sollten die General Electric-Aktie auf die Watchlist setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:7,42 EUR +4,65% (07.01.2019, 10:31)