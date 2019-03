XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,79 EUR -3,72% (15.03.2019, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,75 EUR -4,06% (15.03.2019, 15:55)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,94 USD -3,50% (15.03.2019, 15:58)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (15.03.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst John Walsh von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse erwartet Analyst John Walsh von der Credit Suisse nach wie vor eine neutrale Kursentwicklung bei den Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Unter Berücksichtigung des aktuellen Ausblicks von General Electric Co. passen die Analysten der Credit Suisse ihre Schätzungen nach unten an.Nach einigen Veranstaltungen in denen das Management versucht habe die Transparenz zu verbessern habe sich das Sentiment etwas aufgehellt. Die Free Cash flow-Guidance von minus 2 Mrd. USD sei besser gewesen als befürchtet. Der Markt sei im Durchschnitt von einem Minus von 2 bis 4 Mrd. USD ausgegangen. Auch die Aussagen zur Profitabilität der Power-Sparte seien erfreulicher gewesen als angenommen.Analyst John Walsh geht weiterhin davon aus, dass die GE-Aktie ein Schlachtfeld bleiben wird. Solange es im Power-Segment zu keinen klaren Verbesserungen und einer umfangreicheren Restrukturierung komme dürfte der Aktienkurs auf der Stelle treten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: