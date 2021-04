Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,95 EUR -2,36% (27.04.2021, 14:14)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,925 EUR -4,42% (27.04.2021, 13:46)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,57 USD +0,15% (26.04.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Das Industriegeschäft von General Electric habe im ersten Quartal 2021 einen organischen Umsatzrückgang von 10% auf USD 16,3 Mrd. verzeichnet. Trotz weiterhin robuster Nachfrage im Gesundheitsbereich (Umsatz +7% auf USD 4,3 Mrd.) sei der Geschäftsverlauf durch die anhaltende Schwäche der Luftfahrtindustrie (Umsatz -27%auf USD 5 Mrd.) belastet gewesen. Das Unternehmen rechne hier im zweiten Halbjahr mit einer Erholung der Nachfrage. Der Free Cashflow des Industriegeschäfts habe bei minus USD 800 Mio. (eine Verbesserung um USD 1,4 Mrd. im Jahresvergleich) gelegen, unter anderem seien Mittel aufgewendet worden, um Lager zu füllen und so die Umsätze des zweiten Halbjahres vorzubereiten.Auf Konzernebene hätten sich die Umsätze im Berichtszeitraum auf USD 17,1 Mrd. (-12% vs. Vorjahr) belaufen und damit knapp unter den Markterwartungen gelegen. Der Gewinn je Aktie habe USD 0,03 (bzw. USD 0,04 bei reiner Betrachtung des Industriegeschäfts) betragen. Die nächsten Unternehmenstermine seien die jährliche Hauptversammlung am 4. Mai und die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q2 2021 am 27. Juli 2021.Die letzte Empfehlung für die GE-Aktie lautete "halten", so Leopold Salcher und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity