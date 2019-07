Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (31.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Erholung des kriselnden Industriekonzerns General Electric (GE) sei im zweiten Quartal ins Stocken geraten. Unter dem Strich sei GE vor allem wegen der hohen Sonderkosten im Rahmen des Flugverbots für Boeings Flugzeugserie 737 Max in die roten Zahlen gerutscht. Doch Panik sei deshalb nicht angebracht.Neben der Boeing-Krise habe vor allem die anhaltende Schwäche im Kraftwerksgeschäft GE unter Druck gebracht. Unter dem Strich habe sich der Fehlbetrag auf 61 Millionen Dollar oder 1 Cent je Aktie belaufen. Bereinigt habe allerdings ein Gewinn von 17 Cent je Aktie zu Buche gestanden - das seien 5 Cent mehr gewesen als erwartet. Der Umsatz sei zwar um 1 Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar zurückgegangen, habe aber ebenfalls über den Schätzungen der Analysten gelegen."Wir haben bei unseren strategischen Prioritäten stetige Fortschritte gemacht", habe sich GE-CEO, Larry Culp, zufrieden gezeigt. Für das Gesamtjahr rechne GE nun mit einem bereinigten Gewinn von 55 bis 65 Cent je Aktie - 5 Cent mehr als bislang. Auch beim Cash Flow zeige man sich optimistischer. Die Spanne sei von minus zwei Milliarden bis null auf minus eine Milliarde Dollar bis plus eine Milliarde angehoben worden.Besonders die Generierung von Liquidität sei für GE wichtig. Hier sei die Industrieikone vor allem wegen der Krise im Kraftwerksgeschäft in den vergangenen Jahren deutlich unter Druck geraten. Im zweiten Quartal habe GE im Industriegeschäft eine Milliarde Dollar verbrannt - das habe am unteren Ende der eigenen Prognose gelegen.Mutige Anleger nutzen den Rücksetzer und greifen zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur General Electric-Aktie. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link