Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (20.05.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die General Electric-Aktie (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe.Im Anschluss an den dramatischen Kursverfall der letzten Jahre und ein neues 10-Jahres-Tief im Dezember 2018 bei 6,93 USD sei der GE-Aktie zu Jahresbeginn eine deutliche Gegenbewegung gelungen. In den letzten Monaten sei der beschriebene Erholungsimpuls bei rund 10 USD zwar zum Erliegen gekommen, aber in den letzten beiden Monaten sei ein erneuter Rückfall in den einstelligen Kursbereich mit zwei "Hammer"-Mustern in Folge abgelehnt worden. Per Saldo durchschreite das Papier aktuell einen Stabilisierungsprozess, welcher deutlich an Konturen gewinnen würde, wenn die Widerstandszone bei 10,28/10,57 USD überwunden werde. Auf diesem Niveau bilde der steile Baissetrend seit Juni 2017 zusammen mit den Hochpunkten vom März und April bei 10,53/10,57 USD einen markanten Kreuzwiderstand. Gelingt der skizzierte Befreiungsschlag, winke eine Fortsetzung des beschriebenen Aufwärtsimpulses in Richtung der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei gut 14 USD. Hoffnungen auf eine positive Weichenstellung würden derzeit der RSI, der unverändert in seinem unteren Extrembereich notiere, sowie der trendfolgende MACD wecken. Letzterer habe gerade seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten, wodurch das erste Kaufsignal seit dem Jahr 2016 entstehe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:9,098 EUR -0,35% (17.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:9,00 EUR +0,50% (20.05.2019, 08:55)