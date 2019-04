Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (30.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung reagiere die Aktie von General Electric auf die Zahlen zum ersten Quartal. Der angeschlagene Industriekonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie klettere damit wieder über die 10-Dollar-Marke. Doch durch die Boeing-Krise habe sich auch ein neues Risiko für GE aufgetan.GE sei zu Jahresbeginn die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen. Unter dem Strich habe die Industrie-Ikone 3,55 Milliarden US-Dollar verdient, nach einem Verlust von 1,18 Milliarden Dollar im Vorjahr. Ohne Einmaleffekte habe das Ergebnis bei 14 Cent je Aktie gelegen - deutlich mehr als die erwarteten neun Cent je Aktie.Der Umsatz sei zwar um zwei Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar zurückgegangen, habe aber ebenfalls die Erwartungen von 26,9 Milliarden Dollar übertroffen. Während es vor allem in der kriselnden Kraftwerksparte weiter schlecht gelaufen sei, hätten Luftfahrt- sowie Öl- und Gassparte für Wachstum gesorgt.Zudem habe GE die Prognose für 2019 bestätigt. Der Konzern rechne mit einem bereinigten Ergebnis von 50 bis 60 Cent je Aktie. Im Vorjahr habe der Gewinn noch bei 65 Cent gelegen. Aufgrund des tiefgreifenden Umbaus habe Konzernchef Larry Culp 2019 aber trotz des "besser als erwarteten" ersten Quartals erneut als "Reset"-Jahr bezeichnet.Nach dem jüngsten Rücksetzer gehe es mit den Zahlen für die GE-Aktie wieder nach oben. "Der Aktionär" bleibe bei der Meinung: Die Risiken seien zwar unverändert hoch, Rückschläge seien möglich. Das Chance-Risiko-Verhältnis stimme auf dem aktuellen Niveau aber. Alleine lukrative Assets wie die Luftfahrtsparte oder die Medizintechnik würden für eine höhere Bewertung sprechen.Mutige Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen General Electric-Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link