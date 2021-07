Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.07.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.General Electric habe im zweiten Quartal 2021 einen Umsatz von USD 18,3 Mrd. erwirtschaftet und damit in den Konsensschätzungen gelegen, wobei sich die Industriesparten des Konzerns um neun Prozent auf USD 17,5 Mrd. verbessert hätten. So hätten sowohl die Sparte Luftfahrt als auch der Bereich Medizintechnik ein organisches Umsatzplus von jeweils 10% ausweisen können, die Division Erneuerbare Energien habe sich ähnlich dynamisch entwickelt. Hingegen sei der Bereich Energie auf Vorjahresniveau geblieben.Der Auftragseingang des Industriekonglomerats sei im Berichtszeitraum um mehr als 30% auf USD 18,3 Mrd. gestiegen. Ursache dafür seien Auftragseingänge bei Luftfahrt und Energie gewesen, welche im Vorjahreszeitraum von einem besonders starken Rückgang betroffen gewesen seien. Das Betriebsergebnis des Konzerns habe USD 0,9 Mrd. (angepasst um Einmaleffekte rund um Restrukturierungen u.a.) betragen. Das Ergebnis je Aktie habe im zweiten Quartal einen Verlust von USD 0,07 ausgewiesen, bereinigt um Einmaleffekte habe der Gewinn je Aktie USD 0,05 betragen und damit die Markterwartungen (USD 0,03) übertroffen.Das US-Unternehmen habe die Prognose für den Free Cashflow der Industriesparten auf USD 3,5 Mrd. bis USD 5 Mrd. (zuvor: USD 2,5 bis 4,5 Mrd.) angehoben. Als Grund dafür sei, neben einer guten operativen Entwicklung, vor allem die Ausgliederung der Factoring-Aktivitäten per April 2021 genannt worden. Die restlichen Angaben für den Ausblick auf das laufende Gesamtjahr seien unverändert geblieben. GE berichte von positivem Wachstumsmomentum in allen Industriesparten. Der Bereich Luftfahrt zeige erste Anzeichen einer leichten Verbesserung, hier werde unverändert mit einer Erholung im zweiten Halbjahr 2021 gerechnet.Die Aktie von General Electric habe mit einem Plus von 3,7% im vorbörslichen Handel positiv auf die Nachrichten reagiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity