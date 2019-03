XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,12 EUR +4,83% (14.03.2019, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,14 EUR +3,75% (14.03.2019, 16:10)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,33 USD +3,09% (14.03.2019, 15:57)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) Gewinne laufen zu lassen.Der US-Mischkonzern habe am Donnerstag die Gewinnziele für 2019 präsentiert. Mit den Zahlen habe GE klar unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Nach einem ersten scharfen Rücksetzer reagiere der US-Titel vorbörslich aber sogar mit einem Plus auf die Aussagen von Konzernchef Larry Culp. Denn Besserung sei in Sicht.Für 2019 strebe GE ein bereinigtes Ergebnis zwischen 50 und 60 Cent je Aktie an. Experten seien im Durchschnitt von 70 Cent ausgegangen. Zudem dürfte der freie operative Cash Flow wie bereits angekündigt negativ sein. Zwischen null und zwei Milliarden Euro solle das Minus betragen."Die Herausforderungen für GE sind komplex, aber klar", so CEO Larry Culp. "Wir sehen 2019 als ein Jahr des Neustarts." Seine Prioritäten lägen darin, die Schulden zu reduzieren und die Performance der Industriesparten zu verbessern - insbesondere, die der kriselnden Kraftwerkssparte. 2020 solle der Cash Flow dann wieder positiv sein und sich ab 2021 deutlich verbessern - auch im Kraftwerksgeschäft.Die General Electric-Aktie ist auch weiterhin nur etwas für Mutige, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Das Chance/Risiko-Verhältnis sei aber attraktiv. Der Stoppkurs bleibe bei 7,50 Euro. (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: