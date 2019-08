Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (21.08.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Umsatz und das bereinigte EPS seien in Q2/2019 besser, als von Diermeier erwartet, ausgefallen. Ergebnisseitig sei der Marktkonsens deutlich übertroffen worden. Die Cashflow-Entwicklung sei nach Meinung des Analysten hingegen erneut enttäuschend ausgefallen. Der Auftragsbestand (per 30.06.) sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen. Der Ausblick für 2019 sei mehrheitlich erhöht worden. Sowohl beim Cashflow als auch bei der Marge weise GE aber zur Halbzeit Rückstand auf. Während das (operative) Geschäft zumindest teilweise in ruhigeres Fahrwasser geraten sei, seien vom Investor Markopolos (habe den Madoff-Betrug aufgedeckt) Vorwürfe der Bilanzmanipulation nach dem Vorbild von Enron erhoben worden. CEO/Chairman Culp habe dies vehement dementiert und zur Dokumentation GE-Aktien im Wert von 2 Mio. USD gekauft. Diese Manipulationsvorwürfe würden nach Ansicht des Analysten durch die komplexe Konzernstruktur/Berichtsweise und die "Black Box" GE Capital "erleichtert". Diermeier habe seine Prognosen (2019e/2020e) mehrheitlich erhöht.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 10,30 USD auf 9,50 USD reduziert. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:7,545 EUR -0,21% (21.08.2019, 10:35)