Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,848 EUR +8,84% (26.01.2021, 14:02)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,70 EUR +7,63% (26.01.2021, 13:47)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,99 USD -1,08% (25.01.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.01.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Mit den Zahlen zum vierten Quartal 2020 habe General Electric in den Konsensschätzungen gelegen. Im vierten Quartal 2020 habe der Umsatz des Unternehmens USD 21,9 Mrd. bzw. USD 20,3 Mrd. für die Industrie-Sparten betragen und sei damit 14% tiefer als im Vorjahresquartal gewesen. Der Auftragseingang sei um 3% auf USD 23,2 Mrd. zurückgegangen. Der Großteil des Rückgangs in den Ergebnissen sei auf die anhaltende Nachfrageschwäche der gebeutelten Flugzeugindustrie zurückzuführen.Während die Sparte Medizintechnik stabil geblieben sei bzw. sich leicht verbessert habe, habe GE einen Anstieg an Aufträgen in den Bereichen Energie(+27%) und Erneuerbare Energie (+32%) verzeichnen können. Das Ergebnis je Aktie habe sich auf USD 0,08 (bzw. USD 0,10 vor Restrukturierungskosten) belaufen. Im Gesamtjahr 2020 hätten sich die Umsätze von General Electric auf USD 79,6 Mrd.(bzw. USD 73,1 Mrd. in den Industriesparten) belaufen. Das Ergebnis je Aktie habe USD 0,01 (oder USD 0,06 vor Restrukturierungskosten) betragen.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte GE ein Ergebnis je Aktie von USD 0,15 bis 0,25, bei leicht wachsenden Umsätzen. Eine Erholung der Flugzeugbranche werde erst für das zweite Halbjahr erwartet. Währenddessen setze das Unternehmen auf wachsende Nachfrage aus den Bereichen Gas, Erneuerbare Energie sowie Medizintechnik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: