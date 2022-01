Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 120,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Brendan Luecke 11.01.2022 122,00 Outperform Credit Suisse John Walsh 04.01.2022 119,00 Buy Deutsche Bank Nicole DeBlase 10.12.2021 - Neutral J.P. Morgan Stephen Tusa 10.11.2021 120,00 Equal Weight Wells Fargo Joseph O'Dea 10.11.2021 111,00 Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber, Magdalena Quell 16.11.2021 115,00 Halten Independent Research Markus Armer 12.11.2021



Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

83,17 EUR -2,07% (24.01.2022, 17:28)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

83,04 EUR -4,04% (24.01.2022, 17:11)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

94,21 USD -2,17% (24.01.2022, 17:20)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (24.01.2022/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 122,00 oder 111,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 25.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat John Walsh, Analyst der Credit Suisse, in einer Analyse vom 04.01.2022 den Titel von "neutral" auf "outperform" hoch. Das Kursziel laute nach wie vor 122,00 USD. Das Unternehmen führe seine Umwandlung durch, um sich in drei börsennotierte Unternehmen aufzuteilen, so Walsh. Er glaube, dass der jüngste Ausverkauf der Aktien eine Gelegenheit biete, positiv zu werden. Der Rückgang um 14% seit der Ankündigung der Trennung am 9. November habe eine Gelegenheit für sowohl absolute als auch relative Kurssteigerungen geschaffen, da GE von einer zyklischen Erholung im Jahr 2022 profitieren sollte, behaupte der Analyst. Er glaube, dass eine zyklische Erholung in der Luft- und Raumfahrt und die Ausführung des freien Cashflows die Aktie nach oben treiben würden, trotz eines "Mangels an Katalysatorerzählung" in den Spin-offs.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Aaron Alber und Magdalena Quell haben den Titel in einer Analyse vom 16.11.2021 weiterhin mit dem Votum "haltenl" bewertet. Das Kursziel laute nach wie vor 111,00 USD. Der (ehemalige) US-Industriegigant habe bekannt gegeben, sich in drei voneinander unabhängige Teile aufspalten zu wollen. Anfang 2023 solle zunächst der Spin-Off des Bereichs GE Healthcare durchgeführt werden. An diesem wolle das verbleibende Unternehmen vorerst eine Beteiligung von 19,9% halten. Ein Jahr später sollten die dann zu einer Einheit zusammengelegten Bereiche GE Power, GE Renewable Energy und GE Digital folgen. Der verbleibende Unternehmensanteil werde sich auf die Luftfahrt spezialisieren. Das bedeute, dass Altaktionäre von GE zum jeweiligen Abspaltungszeitpunkt zusätzlich Aktien der neu geschaffenen Unternehmen zugeteilt bekämen (das Zuteilungsverhältnis stehe noch nicht fest).Die Aufspaltung sei ein großer Meilenstein in der langwährenden Transformation von GE. Durch die Schaffung von sogenannten "Pure Plays", d.h. auf ein Gebiet spezialisierten Organisationen, könnten Effizienz und Wertschöpfung verbessert werden und der Konglomeratsabschlag sollte sich auflösen (in der Regel passiere das allerdings erst nach Durchführung der Aufspaltung). Freilich sei dieser Weg mit zusätzlichen Kosten verbunden. So würden aktuell USD 2 Mrd. für Transaktionskosten veranschlagt und weitere USD 500 Mio. für aufkommende Steuern.Der Abbau der Verschuldung schreite voran (allein die kürzlich abgeschlossene Transaktion mit GECAS trage hier etwa USD 30 Mrd. bei), das Unternehmen peile eine Nettoverschuldungsrate von 2,5x (Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA) bzw. eine Bruttoverschuldung von USD 45 Mrd. (bzw. USD 35 Mrd. Nettoverschuldung) bis 2023 an. Die endgültige Kapitalstruktur der neu geschaffenen Organisationen stehe noch nicht fest, wobei die gebündelten Energie-Aktivitäten die geringste Verschuldung haben würden. Im Luftfahrtunternehmen würden Beteiligungen an GE Healthcare sowie Baker und AerCap verbleiben. Für alle drei Unternehmen werde ein Investment-Grade Rating angestrebt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: