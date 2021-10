Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 Neutral J.P. Morgan Stephen Tusa 12.10.2021 107,00 Equal Weight Wells Fargo Joseph O'Dea 07.10.2021 136,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 11.08.2021 106,00 Halten Independent Research Markus Armer 03.08.2021 - Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber, Magdalena Quell 29.07.2021

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

90,50 EUR +1,25% (25.10.2021, 17:07)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

90,36 EUR +1,14% (25.10.2021, 16:20)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

104,92 USD +0,84% (25.10.2021, 16:55)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (25.10.2021/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 136,00 oder 55,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 26.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, in einer Analyse vom 11.08.2021 sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel laute 136,00 USD. Der Analyst habe sein Modell für GE aktualisiert, um den jüngsten 8 zu 1-Reverse-Aktiensplit des Unternehmens zu berücksichtigen.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 55,00 USD. Analyst Stephen Tusa hat den Titel in einer Analyse vom 12.10.2021 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Das Kursziel laute nach wie vor 55,00 USD. Tusa habe gesagt, dass die Aktien von General Electric nach Konsensschätzungen um 20% überbewertet seien, mit einem "erheblicheren Abwärtspotenzial" auf der Grundlage einer "vollständigeren Bilanzierung der Verbindlichkeiten, die sich zusammensetzen, falls ein optimistischer Konsens unterschritten wird". Der Analyst sehe die Portfoliobewegungen von GE als möglichen "Plan B". Er gehe davon aus, dass HE Healthcare der Eckpfeiler sei und dass das Unternehmen es entweder ausgliedere oder abspalte, möglich sei auch ein Börsengang.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: