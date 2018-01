Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,34 EUR +0,76% (25.01.2018, 11:26)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 16,44 (24.01.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (25.01.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE)Nachdem GE schon im Vorfeld milliardenschwere Sonderbelastungen für Q4/2017 angekündigt habe, sei auch die operative Geschäftsentwicklung des Schlussquartals schwach ausgefallen. Auf organischer Basis sei der Umsatz des Industriegeschäfts um 6% y/y (Gesamtjahr 2017: +/-0%y/y) geschrumpft. Dabei habe der (noch) umsatzstärkste Bereich - Power - einen organischen Erlösrückgang von 14% y/y (Gesamtjahr 2017: -1% y/y) gezeigt. Das operative Ergebnis des Industriegeschäfts sei um 33% y/y (Gesamtjahr 2017: -11% y/y) eingebrochen und die Marge sei um 5,6 Prozentpunkte y/y zurückgegangen (Gesamtjahr 2017: -1,9 Prozentpunkte y/y). Ferner sei der Auftragseingang gesunken (organisch Q4 2017: -3% y/y). Die Guidance (1,05 bis 1,10 USD) für das bereinigte EPS im Gesamtjahr 2017 sei mit 1,05 USD knapp erreicht worden. Der operative Cashflow des Industriegeschäfts habe mit 7 Mrd. USD der Guidance entsprochen. Die Zielsetzungen für 2018 seien bestätigt worden.Einen Lichtblick im Schlussquartal habe die Cash-Generierung dargestellt. Jedoch überprüfe die SEC jetzt die von GE vorgenommene Neubewertung im Versicherungsgeschäft, was einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor für das Wertpapier darstelle. Seine Prognosen für 2018 habe der Analyst mehrheitlich reduziert (u.a. EPS: 0,88 (alt: 0,91) USD; Dividende je Aktie (DPS): unverändert 0,48 USD). Für das nächste Geschäftsjahr prognostiziere er ein EPS von 0,97 USD und ein DPS von 0,48 USD.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel sei von 19,00 auf 17,50 USD gesenkt worden. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze General Electric-Aktie: