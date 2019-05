Börsenplätze General Electric-Aktie:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld mit Handelsstreit und Konjunktursorgen komme auch die Aktie von General Electric wieder etwas unter Druck. Die Industrieikone kämpfe derweil nach wie vor darum, die Altlasten zu beheben. Konzernchef Larry Culp habe nun Klartext gesprochen - bei GE müsse sich noch einiges ändern, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen.Die Kämpfe zwischen den einzelnen Sparten müssten aufhören, die Qualitätsprobleme behoben und das Management gestrafft werden, so Culp auf einer Konferenz in Florida. Zudem sei es notwendig, die ausufernden Finanzberichte zu vereinfachen. Gleichzeitig solle sich GE offener gegenüber Investoren zeigen und sich wieder an den Wünschen der Kunden orientieren.Es seien mahnende Worte, die Culp spreche. In der Tat habe GE in den vergangenen Jahren die Bodenhaftung verloren. Aufgeblähte Bilanzen, übermütige Expansionspläne und Fehler im operativen Geschäft hätten den dramatischen Fall der Ikone ausgelöst. Culp, der erste GE-Boss, der von außerhalb des Konzerns gekommen sei, müsse nun aufräumen - und seine Aussagen zeigen, dass er wisse, wie schwierig das sei: "Es gibt hier noch viel zu tun"In Florida habe er auch seine früheren Prognosen bestätigt. 2019 werde GE demnach bis zu zwei Milliarden Dollar an Free Cash Flow verbrennen. 2020 solle der Mittelabfluss dann gestoppt werden und 2021 sollten die Verbesserungen dann verstärkt durchschlagen. Wichtig sei vor allem, dass nach Jahren der Enttäuschung mit verfehlten Prognosen nun wieder Stabilität einkehre.Mutige Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link