General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (13.07.2018/ac/a/n)



General Electric-Aktienanalyse von Analystin Nicole DeBlase von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analystin Nicole DeBlase von Deutsche Bank im Rahmen einer Neueinschätzung die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) zu halten.Die Analysten von Deutsche Bank erkennen die Maßnahmen von General Electric Co. zum Heben versteckter Werte an.Risikoinvestoren könnten nach den jüngsten Portfolioänderungen daran interessiert sein Vorteile aus der Kluft zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Base Case von 16 USD je Aktie ziehen zu wollen.Fundamental orientierte Anleger würden aber wahrscheinlich weiterhin Sorgen hinsichtlich der Stromerzeugungsaktivitäten von GE haben. Auf mittlere Sicht bestehe hier kaum Erholungspotenzial. Zudem dürften die Konsensprognosen bereits erste Erfolge bei den Kostensenkungsmaßnahmen berücksichtigt haben, so die Analysten Nicole DeBlase.