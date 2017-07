NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (24.07.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Konzern habe mit den Q2-Zahlen im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen und den Marktkonsens (u.a. operatives EPS: 0,28 (Vj.: 0,51) USD) übertroffen. Dagegen deute die Unternehmensführung an, dass das operative EPS 2017 im unteren Bereich der bisherigen Guidance (1,60 bis 1,70 USD) liegen werde. Das Erreichen der Ziele für das laufende Geschäftsjahr setze ein deutlich besseres zweites Halbjahr voraus. Ferner sei die EPS-Guidance (operativ) für 2018 (2,00 USD), die letztlich vom Management als ambitioniert bezeichnet worden sei, nicht wiederholt worden.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. berichtetes EPS 2017e: 1,36 (alt: 1,40) USD; operatives EPS 2017e: 1,61 (alt: 1,66) USD; berichtetes EPS 2018e: 1,62 (alt: 1,51) USD; operatives EPS: 1,82 (alt: 1,87) USD). Er gehe davon aus, dass John Flannery (ab 01.08.2017: CEO; ab 31.12.2017: Chairman) die Konzernaktivitäten noch stärker auf den Prüfstand stellen und den Konzernumbau forcieren werde.Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:22,206 EUR +0,12% (24.07.2017, 15:08)