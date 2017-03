Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

28,29 EUR -0,22% (06.03.2017, 15:40)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

29,98 USD -0,46% (06.03.2017, 15:42)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.

(06.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Deane Dray von RBC Capital Markets:Laut einer aktuellen Aktienanalyse erwartet Analyst Deane Dray von RBC Capital Markets im Hinblick auf die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.General Electric Co. werde am 08. März eine Investorenkonferenz zu den Segmenten Power (21% Umsatzanteil) und Renewable Energy (7% Umsatzanteil) veranstalten.Die Analysten von RBC Capital Markets gehen nicht von Nachrichten von erheblicher Bedeutung aus. Zu den Kernthemen würden wohl ein Update zur Auftragslage und zur Alstom-Integration gehören. Analyst Deane Dray rechnet daher nicht mit deutlichen Auswirkungen auf den Aktienkurs.In ihrer General Electric-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel weiterhin mit "outperform" und bestätigen das Kursziel von 37,00 USD.XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:28,23 EUR -1,09% (06.03.2017, 15:08)