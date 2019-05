Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,48 EUR -0,90% (24.05.2019, 17:27)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,495 USD -0,68% (24.05.2019, 17:16)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (24.05.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Während die Umsatzentwicklung des Q1/2019 hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben sei, habe das bereinigte EPS die Analystenprognose und den Marktkonsens übertroffen. Insgesamt sei das Q1-Zahlenwerk nach Ansicht des Analysten gemischt ausgefallen (u.a. organisches Umsatzwachstum: +5% y/y; organischer Auftragseingang: +9% y/y vs. bereinigte operative Marge: -120 Bp y/y; negativer bereinigter freier Cashflow). Der Ausblick für 2019 (u.a. bereinigtes EPS: 0,50 bis 0,60 USD; bereinigter freier Cashflow: -2 bis +/-0 Mrd. USD) sei bestätigt worden. Dieser impliziere für Q2-Q4 margen- und cashflowseitig eine deutlich bessere Entwicklung als in Q1.Als neuer Risikofaktor sei die Boeing 737 MAX (GE liefere Triebwerk) hinzugekommen. Diermeier bleibe bei seiner Einschätzung, dass der Industriegigant unter CEO/Chairman Culp (seit 01.10.2018 im Amt) eine Stabilisierung erfahre.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 10,50 USD auf 10,30 USD reduziert. (Analyse vom 24.05.2019)Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:8,508 EUR -1,62% (24.05.2019, 17:09)