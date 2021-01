Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Neutral J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 07.01.2021 11,00 Hold DZ BANK Robert Czerwensky 16.12.2020 7,00 Hold Gordon Haskett John Inch 10.12.2020 14,00 Buy Argus Research John Eade 10.12.2020 12,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 30.11.2020 12,00 Outperform Oppenheimer Christopher Glynn 24.11.2020 9,00 Halten Independent Research Markus Armer 10.11.2020 11,00 Buy Goldman Sachs Joe Ritchie 29.10.2020 9,00 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 29.10.2020

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,015 EUR -1,38% (25.01.2021, 17:53)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,012 EUR -0,84% (25.01.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,91 USD -1,80% (25.01.2021, 17:42)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (25.01.2021/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 7,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 26.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat John Eade, Analyst von Argus Research, in einer Analyse vom 10.12.2020 sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel werde von 10,00 auf 14,00 USD angehoben. Der Analyst habe den verstärkten Fokus des Unternehmens auf Kostensenkung und Bargeldschonung während der Pandemie unter der Führung seines neuen CEO Lawrence Culp unterstrichen. Eade glaube, dass die Trendwende von General Electric unter der Führung von Culp zu einem "besseren Cashflow, höheren Erträgen und einem höheren Vielfachen" führen werde.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Gordon Haskett und liegt bei 7,00 USD. Analyst John Inch hat am 10.12.2020 das "hold"-Rating für den Titel bestätigt. General Electric habe sich bereit erklärt, eine Strafe in Höhe von 200 Mio. USD zu zahlen, um Gebühren für Offenlegungsfehler in seinem Strom- und Versicherungsgeschäft zu begleichen. Der Analyst sei der Ansicht, dass der Vergleich GE den Weg frei mache, Aktien auszugeben, um Kapital zu beschaffen und seine Finanzlage zu stützen. Die Strafe von 200 Millionen Dollar "könnte als gering empfunden werden", aber er glaube nicht, dass die Anleger erwartet hätten, dass die SEC GE mit einer Geldstrafe von höchstens ein paar hundert Millionen Dollar bestrafe. Obwohl "in der Vergangenheit wiederholt bestritten wurde, dass Eigenkapital beschafft werden soll", glaube er, dass der Vergleich GE einen erheblichen Freiraum für die "prospektive Beschaffung von 15 Mrd. USD +" über eine Aktienemission einräume.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: