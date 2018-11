Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,70 Buy Morningstar - 20.11.2018 11,00 Outperform RBC Capital Markets - 20.11.2018 9,00 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 16.11.2018 10,00 Underperform Gordon Haskett John Inch 14.11.2018 10,00 Neutral Credit Suisse - 12.11.2018 6,00 Underweight J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 12.11.2018 13,00 Buy UBS Steven Winoker 02.11.2018 13,00 Overweight Barclays Ewan Mitchell 31.10.2018 11,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 31.10.2018 11,00 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 31.10.2018 10,00 Halten LBBW Volker Stoll 31.10.2018

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.11.2018/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,70 oder 6,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 30.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30.10.2018 zu entnehmen ist, hat eine massive Abschreibung in der kriselnden Kraftwerksparte General Electric einen riesigen Quartalsverlust eingebrockt. Unter dem Strich habe in den drei Monaten bis Ende September ein Minus von 22,8 Mrd. USD (20,1 Mrd. Euro) gestanden. Die Dividende sei weiter zusammengestrichen worden und zwar drastisch - von zwölf auf einen Cent. Das solle dem Konzern rund 3,9 Mrd. USD pro Jahr sparen. General Electric befinde sich schon länger in einer schweren Krise. Die Erlöse seien im abgelaufenen Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 4% auf 29,6 Mrd. USD gesunken.Der Konzern verliert zunehmend das Vertrauen der Kreditmärkte, so David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Analyse vom 23.11.2018. Die Schulden würden nur langsam abgebaut, die Q3-Zahlen hätten nicht überzeugt. Zudem sei die Bewertung der GE-Anleihen im letzten Monat gekappt worden und sei nur noch drei Stufen von der Einordnung "junk" - das bedeute Ramschniveau - entfernt. Doch bereits letztlich seien die Anleihen am Kreditmarkt quasi als "junk"-Anleihen gehandelt worden: Die Rendite habe sich innerhalb von wenigen Tagen mehr als vervierfacht. Sorgen habe insbesondere die hohe Schuldenlast von General Electric bereitet - mittlerweile würden sich die langfristigen Schulden auf etwa 110 Mrd. USD belaufen. Um die Bilanzposition zu verbessern, beschleunige der Konzern schon den Verkauf von Assets.Zumindest der hohe Liquiditätspuffer stimme zuversichtlich: 41 Mrd. USD Kreditvolumen stünden dem Konglomerat zur Verfügung. Davon seien bisher nur zwei Mrd. USD verbraucht. Der Absturz der Anleihen könnte deswegen jetzt den Höhepunkt erreicht haben - die harte Reaktion des Marktes erscheine übertrieben. Die Renditen seien in den letzten Tagen bereits wieder leicht zurückgegangen. Doch wie die schwachen Zahlen im jüngsten Quartal zeigen würden, bestünden die Probleme von General Electric weiterhin. Nach wie vor gilt: Finger weg von der GE-Aktie, so David Vagenknecht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Morningstar das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hätten in einer Analyse vom 20.10.2018 das Votum "buy" bestätigt und das Kursziel von 16,30 auf 13,70 USD gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: