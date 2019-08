Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

169,52 EUR +1,02% (30.08.2019, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

169,20 EUR +0,91% (30.08.2019, 14:46)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

185,57 USD +2,10% (29.08.2019, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.08.2019/ac/a/n)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Genekam Biotechnology reicht Wettbewerbsbeschwerde gegen Facebook ein - AktiennewsDie Genekam Biotechnology AG hat eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission (Generaldirektion Wettbewerb) gegen Facebook Inc. USA (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) eingereicht, weil Facebook ohne Angabe von Gründen seit 2014 die Seite des Unternehmens gesperrt hat, so die Genekam Biotechnology AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Genekam hat den Verdacht, dass Facebook im Auftrag großer Investoren gehandelt hat, die in den Innovationen des Unternehmens eine Gefahr sehen.Facebook hat auch vielfach die Schaltung von Anzeigen für innovative Produkte unter fadenscheinigen Gründen verhindert. Genekam hatte im Jahr 2014 fast 6.000 Follower aus der Biotech-Branche, auch Mitarbeiter von Gesundheitsministerien verschiedener Länder gehörten dazu. Es wurde auch eine Gruppe geschaffen, der 2500 Wissenschaftler angehörten, um über gemeinsame Teilnahmen an EU-Forschungsprojekten zu diskutieren. Man kann nur vermuten, dass Investoren die Schaffung neuer Innovationen in dieser Gruppe verhindern wollten.Normalerweisen sollten Biotech-Firmen und Social-Media Unternehmen kein Problem miteinander haben. Es scheint aber, dass Facebook nicht nur die Daten der Bürger sammelt, sondern unter Ausnutzung seiner Machtposition durch gezielte Schaffung von Barrieren Innovationen aus Deutschland verhindern will. Davon profitieren Investoren, die an internationalen Biotech-Unternehmen beteiligt sind.Börsenplätze Facebook-Aktie: