Derzeit lege die Geely-Aktie nach der Aufholjagd eine Verschnaufpause ein. Eine Konsolidierung bis in den Bereich von umgerechnet 1,45 bis 1,52 Euro sei durchaus drin. Im Anschluss sollte das Papier die wichtige 200-Tage-Linie in Angriff nehmen.



Wird dieser Widerstand geknackt, lautet das nächste Ziel 2,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Voraussetzung für dieses Szenario sei ein freundlicher Gesamtmarkt. Das langfristig positive Szenario bleibe intakt. (Analyse vom 14.03.2019)



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (14.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Laut dem McKinsey Electric Vehicle-Index sei der Markt für Elektroflitzer 2018 weltweit um 85% gewachsen. Erstmals seien mehr als fünf Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs, fast die Hälfte davon in China. Im Reich der Mitte würden mittlerweile schon über 1,1 Millionen Elektroflitzer surren. Das Beispiel China zeige, wie weit die Elektromobilität sein könne, wenn ein Land die Bedeutung erkenne, dafür politisch die richtigen Entscheidungen treffe und Türen für Autobauer und Zulieferer öffne. Von der Entwicklung in China sollten Firmen wie Geely, BYD und Nio profitieren. Das beste Chance/Risiko-Verhältnis weise derzeit Geely auf.Bis 2020 solle das Produktportfolio von Geelys ehrgeizigem Chef Li Shufu zu 90 Prozent aus Autos mit reinem Elektroantrieb bestehen. 30 neue Stromer sollten bis dahin in den Markt gedrückt werden.Vor kurzem habe Geely seinen neue Elektroflitzer GE11 in Schanghai vorgestellt. Höchstgeschwindigkeit 150 km/h, 50 kWh Batterie von CATL, Reichweite zwischen 300 und 400 Kilometer, Preis umgerechnet rund 26.000 Euro.Mit dem zweiten vollelektrischen Auto wolle Geely neben China auch in Europa und in den USA angreifen. Ähnliche Pläne verfolge Geely mit seiner jungen, stylischen Marke Lynk & Co.Die gesamte Produktpalette von Geely profitiere in erster Linie durch den Technologie-Transfer der Marken Volvo, Lotus oder The London Taxi. Diese würden allerdings in der Geely-Holding bilanziert. Die Käufer der Geely-Aktie würden "nur" das China-Geschäft mit den Marken Geely, Emgrand sowie Lynk & Co erwerben.BYD sei in Sachen Elektroautoabsatz die Nummer 1. Geely folge auf Rang 4. Mit 30 neuen E-Autos werde die Taktfrequenz allerdings stark erhöht.Studien zufolge würden in China im Jahr 2023 fast 7 Millionen Elektroautos auf den Straßen ihre Runden drehen. Derzeit seien es etwa 1,1 Millionen E-Fahrzeuge.