Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,332 EUR +6,73% (22.08.2019, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,348 EUR +7,32% (22.08.2019, 16:30)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline nd knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (22.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Geely habe im 1. Halbjahr einen Umsatzrückgang (bereinigt um die Umsätze des Joint-Ventures Lynk & Co) von 11% auf 47,56 Mrd. Chinesische Yuan (rund 6,06 Mrd. Euro) im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Mit einem Minus von 40% sei das EPS dabei überproportional auf 0,4392 Yuan (0,06 Euro) gesunken. Inklusive des Lynk & Co Joint-Ventures habe Geely im Berichtszeitraum mit 651.680 Fahrzeugen rund 15% weniger als im 1. Halbjahr 2018 abgesetzt.Aufgrund der Umsetzung neuer Emissionsstandards in China im Juli 2019 habe Geely zuletzt höhere Rabatte gewährt, um den Abbau der Händlerbestände zu beschleunigen. Darüber hinaus habe Geely den Jahresausblick korrigiert und gehe nur noch von einem Absatzvolumen von 1,36 Mio. Fahrzeugen aus, gegenüber den bislang erwarteten 1,5 Mio. Fahrzeugen.Die Geely-Aktie sei heute mit einem Kursfeuerwerk aus dem Handel in Hongkong gegangen. Trotzdem sei sie derzeit nur eine Halteposition. Schaffe es die Geely-Aktie, die 200-Tage-Linie bei 1,55 Euro nachhaltig zu überschreiten, wäre dies ein erstes Kaufsignal. Neueinsteiger warten die weitere Entwicklung bei Geely weiter ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2019)Börsenplätze Geely-Aktie: