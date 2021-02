Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Deutschland Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (19.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Wer sich mit den Tesla-Herausforderern aus China auskenne, dem dürfte auch Geely ein Begriff sein. Das Unternehmen habe dieses Jahr unter anderem bereits eine Kooperation mit BAIDU in den Bereichen smarte Elektroautos und autonomes Fahren vermeldet. Jetzt gebe es eine neue Meldung von Geely - bei der es nicht um Autos gehe.Mit Taizhou StarSmart habe Geely eine eigene Fabrik für die Produktion von Satelliten. Diese habe nun eine staatliche Zulassung erhalten, berichte das Portal CnTechPost. Die jährliche Produktionskapazität solle demnach bei 500 Satelliten liegen. Außerdem solle es auch ein Betriebszentrum geben, in dem Satelliten überwacht und gesteuert werden könnten.Taizhou StarSmart sei von Geely schon 2019 gegründet worden. Das Unternehmen sei aber selbst unter Experten bislang kaum bekannt. Tesla-Gründer Elon Musk habe mit dem "Starlink"-Projekt seines Weltraum-Unternehmens SpaceX ebenfalls die Finger im Satelliten-Geschäft.Die Geely-Aktie liegt seit der Empfehlung in Ausgabe 13/2020 rund 150 Prozent im Plus - und "Der Aktionär" sieht durchaus noch Aufwärtspotenzial, so Lars Friedrich. (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: