Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (08.11.2017/ac/a/a)

WanchaiKulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chiensischen Automobil- und Motorradherstellers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Geely habe im Oktober 125.000 Autos verkauft, was einem ein Plus von satten 31% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Längst habe China die USA als wichtigsten Automarkt der Welt abgelöst und das Reich der Mitte wolle mit aller Macht Trendsetter in Elektromobilität werden. Das werde die Geschäfte der chinesischen Hersteller weiter ankurbeln.Die Geely-Aktie habe sich nach der scharfen Konsolidierung wieder aufgerappelt. Der kurzfristige Aufwärtstrend habe gehalten. Auch in der Vergangenheit hatbe der Titel immer wieder kleinere heftige, dafür aber kurze Konsolidierungen gesehen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26 Mrd. Euro sei Geely noch immer nicht zu teuer. Das Kursziel bleibe bei 3,75 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2017)