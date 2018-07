Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (12.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie: Man will bei Elektroautos wirklich Gas geben - AktienanalyseFür Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) keine Aktie, die man unbedingt haben muss.Geely habe die Zahlen vorgelegt. Man habe mehr Gewinn erwirtschaftet als erwartet. Den Aktienprofi habe das nicht überrascht - Geely habe doch deutlich mehr Autos verkauft.Geely sei bei Daimler beteiligt und habe Volvo gekauft. Man wolle im Bereich Elektroautos wirklich Gas geben. Der Börsenexperte sehe aber ein Problem: Je mehr Elektroautos (bis diese profitabel würden, müsse ein bisschen dauern) man verkaufe, desto geringer werde der Gewinn ausfallen. Deswegen werde der Gewinnanstieg bei Geely in den nächsten Quartalen weniger stark.Geely ist keine Aktie, die man unbedingt haben muss, aber es ist auch nicht falsch, sie zu haben, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: