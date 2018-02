Börse Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,28 EUR -6,17% (07.02.2018, 14:24)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,27 EUR -6,39% (07.02.2018, 14:38)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (07.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie: Chancen auf steigende Notierungen stehen recht gut - ChartanalyseDie hierzulande recht unbekannte Automarke Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) beeindruckte zuletzt nicht nur durch den steilen Kursanstieg, sondern auch durch Millionen verkaufter Autos, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der CEO Li Shufu habe jüngst sogar die Prognose für 2018 angehoben und habe die Geely-Aktie an der Hongkonger Börse ein gutes Stück weit rauf katapultiert.Dabei bewege sich der Automobilhersteller nicht nur im gewöhnlichen Stufenheck-Segment, sondern seit Dezember auch unter der Marke Lynk & Co. im SUV-Markt. Potenzial sei auf jeden Fall da, nur müsse es eben noch entfesselt werden. Aktuell stecke das Wertpapier in einer recht ausgeprägten Korrektur fest, die sich seit den Jahreshochs aus November 2017 von 3,78 US-Dollar ausgebildet habe. Kurzfristig könne es noch ein Stück weit runter gehen, anschließend aber stünden die Chancen auf frische Kapitalzuflüsse und somit steigende Notierungen nach charttechnischer Auswertung recht gut. Anleger sollten stets ein Auge auf diesen Wert gerichtet haben, um nicht das entsprechende Kaufsignal zu verpassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: