Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,85 EUR +4,78% (20.03.2018, 18:23)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,87 EUR +4,94% (20.03.2018, 18:35)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (20.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Automobilherstellers habe in den letzten Tagen mit der 90-Tage- und der 38-Tage-Linie weitere Widerstände aus dem Weg geräumt. Nächstes Ziel sei die 3-Euro-Marke. Deutlich mehr Potenzial würden dem Autobauer die Analysten zutrauen. Am Montag und am Dienstag habe es gleich drei neue Kaufempfehlungen gegeben.Die Geely-Aktie sei zuletzt von 2,50 Euro bis auf 2,71 Euro geklettert. Bis zur psychologisch wichtigen 3-Euro-Marke sei der Weg frei. Im Anschluss warte das Allzeithoch bei 3,26 Euro. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Geely-Aktie: