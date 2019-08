SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

431,60 CHF -0,12% (16.08.2019, 09:32)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (16.08.2019/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) von CHF 450 auf 440.Verhaltenes Wachstum: Nach einem org. Umsatzwachstum von 3,1% im 1H19 ziele Geberit im GJ19 auf ein Umsatzwachstum von 3 bis 4% in lokalen Währungen an, aber das Management habe zugeben müssen, dass die erwartete leichte Beschleunigung im 2H19 nur auf dem zusätzlichen Arbeitstag im Vergleich zum 2H18 und den günstigeren Vorjahresvergleichszahlen beruhe. Es scheine jedoch so, dass 2019 das dritte Jahr in Folge sein werde, in dem Geberit das mittelfristige Umsatzwachstum von 4 bis 6% p.a. wahrscheinlich nicht erreichen werde.Zugrunde liegende Marge größtenteils stabil: Das Management habe für das GJ19 ebenfalls eine EBITDA-Margenprognose von 28 bis 29% vorgelegt (ggü. einer Marge von 28,2% im letzten Jahr). Eine Verbesserung ggü. dem Vorjahr von 55 Bp. erfolge aufgrund der Übernahme von IFRS 16 (Rechnungslegung), somit scheine es so, dass das Management wenig Vertrauen in eine erhebliche zugrunde liegende Margenexpansion habe. Volatile Rohstoffpreise würden das Hauptrisiko bleiben, obwohl Pomrehn eher erwarte, dass diese angesichts der sinkenden Nachfrage von zyklischeren Branchen wie der Automobilindustrie weiter sinken würden.Pomrehn lasse seine Wachstumsprognose für das GJ19 unverändert. Sie liege weiterhin im unteren Bereich der Zielspanne des Managements, während seine Margenschätzung nach wie vor dem oberen Ende des Zielbereichs entspreche. Dagegen müsse er seine EPS-Schätzungen für GJ19 und GJ20 um 3,2% bzw. 4,6% senken, um die jüngste Aufwertung des CHF (insbesondere gegenüber dem EUR) zu berücksichtigen, da Geberit 63% (2018) des Umsatzes in EUR erziele. Auf Basis seines aktualisierten DCF-Modells ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 440 (bisher: CHF 450).