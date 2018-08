SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (15.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Positive Signale aus Deutschland: In H1 18 habe sich Geberits org. Wachstum in Deutschland, der Schweiz, Mittel- und Osteuropa, den Beneluxstaaten sowie im Fernost/Pazifik beschleunigt, angetrieben von neuen Produkteinführungen und der erfolgreichen Umsetzung der Wertstrategie. Das Management habe zudem angegeben, dass es beim Flaschenhals in Deutschland, den Installateuren, erste Anzeichen einer Entspannung gebe - was angesichts der überragenden Bedeutung dieses Markts für Geberit (31% des Konzernumsatzes) natürlich eine sehr gute Nachricht sei.Stabile Margen erwartet: Nach der Verbesserung der EBITDA-Marge in H1 18 um +20 Bp (J/J) rechne das Management für das Gesamtjahr mit einer unveränderten Marge, da die Rohstoffpreise wohl volatil bleiben würden und ab dem Q4 18 keine weiteren Positiveffekte aus der Schließung der franz. Standorte zu erwarten seien. Pomrehn selbst gehe weiterhin von einer leichten Verbesserung der EBITDA-Marge (+12 Bp J/J) aus, gestützt durch den positiven Produktmix und weitere Preiserhöhungen. Für das GJ19 senke er den entsprechenden Wert hingegen, als Antwort auf die höheren Marketingkosten rund um das Auslaufenlassen von vier Keramik-Marken und deren Ersatz durch die Geberit-Marke.Der Analyst reduziere seine EPS-Prognose für GJ18, GJ19 und GJ20 leicht um 1%, um vor allem die jüngste Schwächung des EUR gegenüber dem CHF zu widerspiegeln. Er glaube jedoch, dass Geberit auf Kurs sei, um sowohl dieses als auch nächstes Jahr ein zweistelliges EPS-Wachstum zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie:Xetra-Aktienkurs Geberit-Aktie:378,30 EUR -0,79% (15.08.2018, 12:15)