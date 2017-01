SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

425,80 CHF +0,28% (18.01.2017, 09:43)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (18.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).In der gestrigen Telefonkonferenz habe die Unternehmensleitung erklärt, das starke organische Umsatzwachstum von 6,3% in Q4 16 beruhe u.a. auf der besonderen Konstellation der Weihnachtsfeiertage (24./25. Dezember sei ein Wochenende gewesen), auf wechselkursbedingten Preissteigerungen in Großbritannien, aber auch auf Synergien aus der Sanitec-Übernahme (bessere Präsenz in Verkaufsräumen in verschiedenen Ländern).Die Unternehmensleitung habe einen ersten konstruktiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 gegeben. Insgesamt sehe sie die Stimmung in der europäischen Baubranche positiv, erwarte jedoch eine gewisse Verlangsamung des Wachstums in Schweden, Österreich und Italien. So wie im Vorjahr wolle Geberit die Preise wieder um rund 1% anheben. Beim Geschäft mit Dusch-WCs peile Geberit ein fortgesetzt zweistelliges Wachstum auch für dieses Jahr an.Die Unternehmensleitung habe Interesse an ausgewählten ergänzenden Übernahmen geäußert. Gleichzeitig habe sie betont, sie werde an der großzügigen Ausschüttungsstrategie (50 bis 70% des Reingewinns) festhalten. Für dieses Jahr sei nicht mit Aktienrückkäufen zu rechnen, 2018 könnte sich Pomrehn weitere Rückkäufe dagegen vorstellen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "buy"-Rating für die Geberit-Aktie bei einem DCF basierten Kursziel von CHF 465. (Analyse vom 18.01.2017)Börsenplätze Geberit-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Geberit-Aktie:397,682 EUR +0,06% (18.01.2017, 09:49)