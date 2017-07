SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

456,10 CHF -0,09% (13.07.2017, 10:10)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (13.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Geberit habe bekannt gegeben, dass sich seine französische Tochtergesellschaft mit den Gewerkschaften über die Einstellung der Keramikproduktion am Standort Digoin und die Schließung des Werks in La Villeneuve-au-Chêne geeinigt habe. Die Zustimmung der Arbeitsverwaltung stehe noch aus. Digoin solle künftig als Verteilzentrum genutzt werden. Die Keramikproduktion werde an andere Standorte der Gruppe verlagert. Von den Maßnahmen seien insgesamt 260 Mitarbeiter betroffen.Geberit habe bereits im Mai 2016 angekündigt, die strategischen Optionen für diese beiden Standorte zu überprüfen. Beide Werke seien bei der Übernahme von Sanitec im Jahr 2015 erworben worden. Es sei jedoch rasch deutlich geworden, dass sie weiterhin mit Überkapazitäten und einer nicht wettbewerbsfähigen Kostenstruktur zu kämpfen gehabt hätten. Geberit werde in Q2 17 Einmalkosten von CHF 44 Mio. für die Schließung verbuchen; dieser Betrag liege etwas über der Analystenprognose (CHF 35 Mio.).Pomrehn senke seine gemeldete EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 um 1,4%, um die unerwartet hohen Restrukturierungskosten zu berücksichtigen, lasse seine bereinigten Schätzwerte jedoch unverändert.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Geberit-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 480. (Analyse vom 13.07.2017)Börsenplätze Geberit-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Geberit-Aktie:413,75 EUR +1,32% (13.07.2017, 09:09)