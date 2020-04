ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Anteilseigner des russischen Konzerns könnten noch beruhigt sein: Die hohe 2019er-Dividende, die im Sommer ausgeschüttet werde, sei sicher. Für 2020 werde aber mit einem kräftigen Gewinnrückgang gerechnet. Daher steuere Gazprom nun massiv dagegen an. So habe der Erdgasgogant angekündigt, in diesem Jahr sowohl die Investitionen als auch die Kosten jeweils um 20% senken zu wollen.Trotz der Sparanstrengungen werde Gazproms Gewinn im laufenden Jahr wegen der deutlich gesunkenen Gas- und v.a. Ölpreise deutlich fallen. Die Gazprom-Aktie bleibe weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Wer die notwendige Nervenstärke und einen langen Atem besitze, köne weiterhin das derzeit günstige Kursniveau zum Einstieg nutzen (Stopp 3,30 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,699 EUR -2,55% (30.04.2020, 16:36)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,66 EUR -4,12% (30.04.2020, 16:51)