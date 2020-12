XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,631 EUR +0,67% (30.12.2020, 09:33)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Deutschland Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol Deutschland: GAZ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol Deutschland: GAZ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Auch wenn die Chancen für eine Fertigstellung von Nord Stream 2 zuletzt deutlich gestiegen seien, arbeite Gazprom auch weiter an weiteren Möglichkeiten, um Erdgas an die lukrativen Märkte West- und Mitteleuropas zu liefern. In diesem Zusammenhang würden derzeit Gespräche mit einem Partner laufen.So habe Elena Burmistova, Geschäftsführerin der Gazprom Export Holding, bestätigt, dass man darüber verhandle, einen Teil des über TurkStream in die Türkei gelieferten Gases weiter an andere osteuropäische Staaten zu exportieren. Geplant wäre, dass knapp 50 Prozent der Pipelinekapazität von 31,5 Milliarden Kubikmetern an Staaten wie etwa Bulgarien oder Ungarn weitergeleitet würden.Gazprom dürfte seine ohnehin schon starke Marktstellung in Europa in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Da der Weltmarktführer auch in Asien wachsen dürfte, seien die Perspektiven für die günstig bewertete Aktie gut.