Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Immer wieder gebe es derzeit diverse News über die Probleme und mögliche Hindernisse für Gazproms Pipelines-Projekt Nord Stream 2. Doch bei einem anderen - strategisch noch wichtigeren - Projekt des weltgrößten Erdgasproduzenten und Inhaber der mit Abstand größten Gasreserven der Welt laufe es dagegen weiter rund.So würden die Verantwortlichen von Gazprom und des chinesischen Partners PetroChina weiter zuversichtlich gestimmt bleiben, dass am 20. Dezember erstes Erdgas von Sibirien nach China ströme. Anders als Nord Stream 2, das zwar aus strategischer Sicht ebenfalls Sinn mache, aber dessen Kapazität noch nicht zwingend benötigt werden würde, schaffe die Pipeline "Power of Siberia" Gazprom Zugang zu einem bisher von Gazprom weitgehend unerschlossenen, riesigen und im Vergleich zum europäischen auch deutlich schneller wachsenden Markt.Im kommenden Jahr solle Gazprom zunächst 5,0 Mrd. Kubikmeter Erdgas liefern. Bis zum Jahre 2025 solle sich diese Menge dann auf 38,0 Mrd. Kubikmeter erhöhen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für Gazprom würden gut bleiben. Vor diesem Hintergrund sei die enorm günstige Bewertung mit einem KGV von 3 und einem KBV von 0,3 eigentlich nicht gerechtfertigt. Jedoch werde es wohl bei russischen - und speziell bei halbstaatlichen - Konzernen wie Gazprom auch künftig einen kräftigen Bewertungsabschlag im Vergleich zu Aktien von westlichen Energiefirmen geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: