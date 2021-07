XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,42 EUR +1,42% (28.07.2021, 09:54)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durch die jüngsten Fortschritte bei Nord Stream 2 stehe dem Ausbau von Gazproms Marktmacht in Europa immer weniger entgegen. Darüber hinaus arbeite der weltgrößte Erdgasproduzent noch an einer weiteren Route, um den Export nach West- und Zentraleuropa weiter ankurbeln zu können.So berichte die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich der Rohstoffriese mit umgerechnet 349 Millionen Euro an der Erweiterung einer Pipeline in Bulgarien beteilige. Diese könnte als Verlängerung von Gazproms TurkStream-Pipeline dabei helfen, russisches Erdgas nach Serbien und später auch nach Ungarn zu liefern. Die 474 Kilometer lange Pipeline in Bulgarien sei bereits seit Januar in Betrieb.Angesichts der ambitionierten CO2-Ziele der EU dürfte der Bedarf an Erdgas in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Erdgas sei zwar keinesfalls ein sauberer Energieträger, aber im Vergleich zu Kohle doch ganz klar das kleinere Übel. Die Chancen stünden für Gazprom gut, dass man den Absatz in Westeuropa weiter steigern könne. Mutige Anleger können bei der sehr günstig bewerteten Gazprom-Aktie nach wie vor einsteigen (Stopp: 4,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,425 EUR +1,26% (28.07.2021, 10:07)