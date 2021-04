Der Druck auf Russland steige indes weiter und belaste aktuell den Aktienkurs von Gazprom. Die Dividendenperle bleibt daher ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten weiterhin den Stopp bei 3,90 Euro beachten. (Analyse vom 13.04.2021)



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Geopolitisches Werkzeug, transatlantischer Zankapfel oder Brücke in die grüne Zukunft - umstritten sei Gazproms zu 95 Prozent fertiggestellte Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 allemal. Die USA würden die Vollendung des rund 1.200 Kilometer langen Doppelstrangs zwischen Russland und Deutschland gar mit Sanktionen oder deren Androhung verhindern wollen. Aber sei die Leitung eigentlich energiewirtschaftlich sinnvoll? Auch hier würden die Einschätzungen auseinandergehen und stark vom Vertrauen in die Klimapolitik abhängen.Zu einem deutlichen Urteil komme Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): "Wir sagen eindeutig nein". Man brauche keine zusätzliche Infrastruktur für Erdgas. Die widerspreche vertraglich zugesicherten Klimaschutzzielen. Offenbar sei etwa die Bundesregierung nicht optimistisch genug, was deren Umsetzung angehe. Schon 2018 habe es in einem DIW-Bericht geheißen, wegen rascher Fortschritte bei erneuerbaren Energien und Speichertechnologien etwa werde "fossiles Erdgas in der Stromwirtschaft keine Bedeutung mehr als Brückentechnologie haben".Anders beurteile das die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, wo das russische Erdgas anlanden solle. Annahmen, nach denen erneuerbare Energien und Speichertechnologien Gas sehr schnell überflüssig machten, seien "sehr optimistisch". Flexible Gaskraftwerke könnten für Energiesicherheit sorgen, wenn mit Wind und Sonne nicht ausreichend Strom erzeugt werden könne. Zudem entstünden durch Atom- und Kohleausstieg Versorgungslücken."Es gibt quasi zwei Gattungen von Szenarien, Referenz- und Zielszenarien", habe Jens Hobohm, Leiter des Bereichs Energiewirtschaft beim Beratungsunternehmen Prognos, erklärt. Erstere orientierten sich weitgehend an bisheriger Politik. Zielszenarien legten das Erreichen etwa der Klimaschutzziele zugrunde und berücksichtigten entsprechende Maßnahmen. Je nach gewähltem Szenarientyp beurteile man den Erdgasbedarf anders.Unter seiner Leitung habe Prognos 2017 eine Studie im Auftrag der Nord Stream 2 AG veröffentlicht. Um möglichst objektiv zu sein, habe man eine kurz zuvor erschienene Prognose der EU zugrunde gelegt. Man habe kein Ziel- sondern ein Referenzszenario verwendet, um auch dann Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn bestimmte Ziele nicht erreicht würden."Inzwischen denkt man viel intensiver über Zielszenarien nach", so Hobohm. Klimaschutzziele seien verschärft und mehr Maßnahmen zu deren Erreichung ergriffen worden. Hätte man das so vor dem Projekt schon gewusst, wäre man vermutlich zu dem Schluss gekommen, man brauche die Pipeline nicht. Man habe sich damals allerdings auf unterschiedliche Ausgänge einstellen müssen.So hätten die Niederlande 2019 angekündigt, die Förderung in Groningen, einem der größten Erdgasfelder der Welt, Mitte 2022 zu beenden. Ursprünglich sei dies für 2030 geplant gewesen.Laut Simon Schulte vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu Köln (EWI) könnte Nord Stream 2 für niedrigere Gaspreise sorgen: "Nord Stream 2 schafft zusätzliche Importinfrastruktur und hat somit einen preisdämpfenden Effekt auf dem europäischen Gasmarkt." Das EWI habe zusammen mit dem Beratungsunternehmen Frontier Economics im vergangenen Jahr eine Studie im Auftrag von Nord Stream 2 veröffentlicht.Laut DIW gebe es künftig keine Deckungslücke oder eine Gefährdung der Versorgungssicherheit. Es gebe ausreichend Infrastruktur, so Kemfert. Zudem gebe es viele Flüssiggasterminals, die nicht ausgelastet seien. Verflüssigtes Erdgas (LNG) könne per Schiff aus weiter entfernten Ländern nach Europa transportiert werden - etwa aus den USA. Die Amerikaner würden ihre Ablehnung des Projekts mit zu großer Abhängigkeit ihrer europäischen Partner von russischem Gas begründen. Kritiker würden den USA vorwerfen, nur ihr Flüssiggas in Europa besser verkaufen zu wollen.Hobohm habe mit Blick auf die Versorgungssicherheit gesagt: Man könne zwar sagen, man schaffe es offensichtlich derzeit, das russische Gas auch ohne Nord Stream 2 nach Europa zu transportieren, und der Rest komme dann eben als LNG. "Aber ich würde sagen, wir würden die europäische Versorgungssicherheit erhöhen, wenn wir die Pipeline hätten."