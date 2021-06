Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,30 EUR +1,29% (17.06.2021, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,295 EUR +0,88% (17.06.2021, 15:16)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Lauf der Gazprom-Aktie gehe weiter. Ausgehend von dem im Herbst 2020 erreichten Corona-Tief habe sich der Aktienkurs nun schon fast verdoppelt. Angesichts der zuletzt positiven Nachrichtenlage sei dies natürlich wenig verwunderlich. Neben den Fortschritten bei Nord Stream 2 spiele auch eine andere Entwicklung Gazprom voll in die Karten.So würden die Ölpreise aktuell stetig weiter anziehen. Und auch bei den Gaspreisen sei es zuletzt deutlich aufwärts gegangen. So seien die Preise am Spotmarkt auf mehr als 360 Dollar je 1.000 Kubikmeter gestiegen - das seien rund 100 Dollar mehr als Erdgas noch im Februar gekostet habe. Als Grund sei auf die stetig steigende Nachfrage und vergleichsweise leere Gasspeicher in vielen Teilen Europas verwiesen worden.Die aktuelle Preisentwicklung könnte durchaus dazu führen, dass viele Experten ihre aktuellen Gewinnschätzungen für den weltgrößten Erdgasproduzenten erneut nach oben schrauben müssten. Dies wiederum dürfte der ohnehin stark laufenden Gazprom-Aktie zusätzlichen Rückenwind bescheren.Es laufe nach wie vor rund bei Gazprom. Die Aussichten seien gut und die Bewertung mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch enorm günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: