Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (11.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Stark steigende Erdgaspreise hätten beim russischen Konzern im Vorjahr die Kassen klingeln und den Börsenkurs in die Höhe schnellen lassen. Doch zusammen mit dem Gaspreis habe auch die Gazprom-Aktie konsolidiert. Mehrere Monate hätten die Bären das Zepter schon in der Hand gehabt und sie würden gar nicht daran denken, es wieder abzugeben. Jetzt stünden diese Marken im Fokus.Die Gazprom-Aktie bewege sich seit Oktober in einem übergeordneten Abwärtstrendkanal. Bereits in den ersten Januarwochen habe sie versucht, die obere Begrenzung bei 350 RUB (Russische Rubel) zu durchbrechen. Sie sei allerdings abgeprallt und habe an die untere Begrenzung um 300 RUB zurückgesetzt. Von dort aus hätten wieder die Bullen das Ruder übernommen und hätten den Kurs in einem starken Rebound über den GD200 und GD50 zurück an die obere Range-Begrenzung bei 335 RUB getrieben. Der Sprung über die Marke sei jedoch ein weiteres Mal gecheitert. Damit sei der mittelfristige Abwärtstrend bestätigt worden.Nun liege die Aktie an der Unterstützung der letzten Tage bei 320 RUB auf. Werde sie unterschritten, sollte die 200-Tage-Linie bei 314 RUB Halt bieten. Falle der Titel auch unter diese Unterstützung, drohe ein Rücksetzer bis an die 300-RUB-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,545 EUR -1,82% (11.02.2022, 14:24)